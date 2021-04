Farra di Soligo, casa avvolta dalle fiamme: mamma e figli intossicati

Attimi di paura, nel pomeriggio di domenica 11 aprile, in Via San Francesco. La famiglia è stata soccorsa sul posto, evacuate le abitazioni limitrofe e strada chiusa al traffico

Domenica 11 aprile, poco dopo le 18.30, un grave incendio è divampato in via San Francesco a Farra di Soligo. La strada è stata chiusa al traffico per permettere ai soccorsi di intervenire con tempestività allo spegnimento delle fiamme.

Il sindaco Mattia Perencin, arrivato sul posto, aveva invitato tutti i concittadini a rimanere in casa per non intralciare il lavoro dei pompieri. Le fiamme hanno completamente avvolto l'abitazione di una famiglia di origine straniera. Nel rogo, dovuto a un malfunzionamento della stufa a legna, sono rimasti lievemente intossicati la mamma e i due figli. Grazie all'intervento del Suem 118 la famiglia è stata soccorsa sul posto e non è stato necessario ricoverare nessuno in ospedale. L'incendio è stato alimentato dal solaio in legno dell'abitazione: evacuate, per motivi precauzionali, anche le due abitazioni limitrofe. Sul posto cinque mezzi dei vigili del fuoco di Conegliano e di Montebelluna, un’autoscala da Treviso, due ambulanze e un’automedica insieme ai carabinieri di Cison di Valmarino e ai volontari della Protezione civile che hanno regolato il traffico durante le operazioni di spegnimento, terminate verso le otto di sera.