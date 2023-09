Incendio in casa, salotto devastato dalle fiamme: danni ingenti

Nel pomeriggio di venerdì 29 settembre, poco prima delle ore 15, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Tessere a Mansuè per un incendio divampato all'interno di un'abitazione.

I pompieri, arrivati da Motta di Livenza con un’autopompa, un’autobotte e cinque operatori, sono entrati nell’abitazione dotati di autorespiratore e hanno spento le fiamme, evitando che tutta la casa venisse avvolta dalle fiamme. Il rogo ha però bruciato tutto il soggiorno, lasciando danni ingenti da fumo in tutta l’abitazione. All'origine dell'incendio sembra esserci un probabile cortocircuito di natura elettrica. Le operazioni di bonifica da parte dei vigili del fuoco sono andate avanti per tutto il pomeriggio.