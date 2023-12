Incendio in casa, danni ingenti: famiglia evacuata

Incendio in casa nella tarda mattinata di domenica 10 dicembre: le fiamme sono divampate in un'abitazione di Via Zancaner a Segusino dove risiede una famiglia composta da tre persone, genitori e un figlio: i tre sono stati evacuati dopo che l'edificio è stato dichiarato inagibile dai vigili del fuoco.

Scattato l'allarme alla centrale operativa, sul posto sono intervenuti i pompieri di Asolo e del distaccamento del Basso Feltrino. Informata dell'accaduto anche la sindaca Gloria Paulon: il locale della casa più danneggiato sembra essere la cucina ma, nelle operazioni di spegnimento delle fiamme, anche altre stanze della casa hanno riportato grossi danni. Resta da chiarire la causa scatenante dell'incendio. Fortunatamente nessuno dei tre familiari è rimasto intossicato o ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso.