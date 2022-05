Fiamme e fumo alla Codognotto: sul posto i vigili del fuoco

Nel primo pomeriggio odierno si è scatenato un incendio all'interno dello stabilimento di Salgareda dei Codognotto Group (specializzata in trasporti e logistica), in via Calnuova in località Arzeri. Un denso fumo nero è ben visibile anche dall'autostrada. Immediato, dunque, l'intervento sul posto dei vigili del fuoco che sono ora intenti a spegnere il rogo che, secondo le prime informazioni, si sarebbe scatenato a partire da un cortocircuito ad un inverter dei pannelli fotovoltaici presenti dietro i capannoni principali. Fortunatamente le fiamme non avrebbero interessato la struttura principale. Sul posto, per verificare le operazioni, sono stati a lungo presenti anche il sindaco Favaretto ed il collega Marian di Noventa di Piave (VE) che sono rimasti sempre in contatto con i titolari dell'azienda. Nonostante la densa colonna di fumo nero, non ci dovrebbero essere pericoli per la salute dei cittadini, tanto che l'Arpav non è stato fatto intervenire.