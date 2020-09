Incendio in concessionaria, tre auto distrutte dalle fiamme

Erano le 22.45 di venerdì 18 settembre quando i vigili del fuoco sono intervenuti in Via dell'Artigianato 14, a Castello di Godego per un incendio divampato all'interno della rivendita di auto usate N&T Car.

Tre automobili sono state distrutte dalle fiamme. Le operazioni di spegnimento da parte dei pompieri sono andate avanti fino all'una di notte. Sabato mattina, 19 settembre, i carabinieri di Castelfranco Veneto e i vigili del fuoco sono tornati sul posto per fare luce sulle possibili cause che hanno dato origine all'incendio. Al momento non è ancora stata accertata la causa esatta del rogo ma l'ipotesi dolosa non è stata esclusa. Nessuna persona è rimasta ferita nell'incendio ma i danni per la rivendita di auto usate sono ingenti. Nelle prossime ore sono attesi gli esiti delle indagini per fare luce sulla dinamica dell'accaduto.