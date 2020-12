Incendio nella sede di Contarina, distrutti mezzi e attrezzature

Un rogo devastante, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, ha colpito poco dopo mezzanotte e mezza, il distaccamento di Contarina di via Santa Barbara a Treviso.

Distrutti dalle fiamme cinque mezzi per lo sfalcio d'erba e attrezzatura varia, per un valore di diverse centinaia di migliaia di euro. Ancora mistero sulle cause dell'incendio. Le fiamme sono divampate nell'edificio D della struttura, un'autorimessa dov'erano parcheggiati i mezzi vicina a una cabina elettrica. Nel blocco C erano parcheggiati altri mezzi ma lì non sono stati registrati danni. Il comando provinciale dei vigili del fuoco di Treviso si trova a pochi passi dal luogo dell'incendio. Immediato l'intervento dei pompieri. Sull'episodio indaga ora la squadra mobile di Treviso. Saranno acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza che si trovano presso la vicina sede della protezione civile. Intervenuto nella notte anche l'assessore all'ambiente del Comune di Treviso, Alessandro Manera.