Incendio doloso in azienda: la struttura sarebbe andata all'asta in poche settimane

E' di matrice dolosa l'incendio che ha coinvolto, ieri sera in via Treviso a Silea, un capannone dell'azienda Crivertrade dedita agli imballaggi. A scoprirlo sono stati i vigili del fuoco di Treviso che erano subito intervenuti per spegnere le fiamme che si erano scatenate da del materiale accatastato, dei bancali. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma si indaga ora per capire chi possa avver innescato il rogo, soprattutto per stabilire se ci fosse qualcuno a bivaccare all'interno della struttura o se, magari, possa trattarsi di un atto intimidatorio da parte di ignoti. La sede aziendale, infatti, fa parte di una procedura di concordato e nelle prossime settimane dovrebbe andare all'asta. In ogni caso i vigili del fuoco, vista la situazione, hanno chiesto al sindaco Rossella Cendron di emanare un'ordinanza per la messa in sicurezza del sito impedendo l'accesso ai non autorizzati.