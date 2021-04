Locanda Santa Mama, fumo dalle finestre: intervengono i vigili del fuoco

Principio d'incendio lunedì mattina, 19 aprile, nell'edificio che ospita il bar trattoria di Via D'Annunzio a Crocetta del Montello. Sul posto le squadre di Montebelluna e Treviso

Alle 8.58 di lunedì 19 aprile i vigili del fuoco di Montebelluna sono intervenuti con due squadre e una di rinforzo da Treviso con autobotte ed autoscala, per un principio di incendio nell'edificio che ospita la Locanda Santa Mama di Via Gabriele D'Annunzio a Crocetta del Montello.

Il principio di incendio ha interessato i piani alti della trattoria: attimi di paura quando il fumo ha iniziato a uscire dalle finestre dell'edificio rischiando di raggiungere il tetto: nessuna persona è rimasta ferita. Le operazioni di messa in sicurezza sono proseguite per gran parte della mattinata e, durante l'intervento, Via D'Annunzio è stata chiusa al traffico.