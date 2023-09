Incendio nella cucina di una pensionata: allarme a Dosson

Attimi di paura venerdì mattina, verso le ore 11, in un'abitazione di Via Guizzetti a Dosson di Casier. Vigili del fuoco e carabinieri sono intervenuti per un incendio divampato nella cucina di una pensionata di 87 anni. La signora era riuscita fortunatamente ad uscire incolume dall'abitazione, la chiamata ai soccorsi era arrivata pochi minuti dopo. I militari dell'Arma sono intervenuti per accertare le cause che hanno dato origine al rogo in cucina.