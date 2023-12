Incendio alla scuola media di Biadene: «Rogo doloso»

L'incendio che venerdì 8 dicembre, verso le 22.30, ha distrutto la casetta degli attrezzi dell'orto della scuola media di Biadene, a Montebelluna, sarebbe di origine dolosa. Ad accorgersi per primi del rogo erano stati alcuni residenti vicino alla scuola.

«Un atto ignobile - il commento del professor Loreno Miotto, vicepreside e consigliere comunale - da anni chiediamo di mettere telecamere lungo via Moretti e attorno all’edificio per prevenire anche episodi come questi. Dispiace per la casetta degli attrezzi, necessaria per l’attività dell’orto gestita con passione da alcuni colleghi. Chi l’ha fatto dimostra grande ignoranza e disprezzo». I presunti autori del rogo sono entrati nella scuola dal cancello ovest, lasciato sempre aperto per permettere alle associazioni sportive di accedere alla palestra. Una volta all'interno del cortile, i vandali hanno potuto dare alle fiamme la casetta degli attrezzi con all'interno le attrezzature acquistate dal Comune e dalla scuola con i fondi del Pond Edugreen. Purtroppo nella zona di Via Moretti non sono presenti telecamere di videosorveglianza quindi risalire ai piromani non sarà facile. Nel frattempo in paese sono in molti a chiedere una raccolta fondi per consentire alla scuola di acquistare di nuovo gli attrezzi andati distrutti nell'incendio che, fortunatamente, non ha coinvolto anche il vicino edificio scolastico.