Furgone prende fuoco all'alba: immediato l'intervento dei vigili del fuoco

Alle ore 7.15 circa di oggi, all'interno di un terreno agricolo vicino ad un campo nomadi lungo via Feltrina Nuova a Montebelluna, per cause ancora in corso di accertamento si è sviluppato un incendio che ha interessato un furgone Fiat Ducato che fortunatamente non è andato del tutto in fiamme grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco di Montebelluna. Sul posto, per tutte gli accertamenti del caso, anche i carabinieri della locale Compagnia.