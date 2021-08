Caerano, incendio divampa in un garage: danni a 11 box e 8 automobili

Il rogo è divampato nella serata di Ferragosto, poco prima delle 22, in Via Sant'Antonio. Le fiamme hanno raggiunto anche l'appartamento sopra il garage. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri

Via San Antonio

Grave incendio nella serata di Ferragosto a Caerano di San Marco. Poco prima delle ore 22 in un edificio di Via Sant'Antonio le fiamme hanno iniziato a propagarsi in un appartamento e nel garage sottostante.

L'incendio ha coinvolto un solo box auto ma, a causa del calore e del fumo, sono stati interessati dall'intervento 11 box e 8 automobili, oltre a vari materiali presenti nell'autorimessa. Sul posto: sette vigili del fuoco da Montebelluna con autopompa serbatoio e botte, una squadra da Asolo, botte e carro aria da Treviso con funzionario e caposervizio. L'intervento, iniziato verso le 21.50, è durato qualche ora. Lunedì mattina erano ancora inagibili l'intera autorimessa e la stanza dell'appartamento sopra il box da cui è partito l'incendio. Nessuna persona è rimasta ferita nel rogo. Le indagini sull'accaduto sono a cura dei carabinieri di Montebelluna.