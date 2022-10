Incendio devasta casolare adibito a garage: auto in fiamme

Poco dopo le 18 di domenica 9 ottobre i vigili del fuoco sono intervenuti in via Campagna a Istrana per l'incendio di un annesso rustico, adibito a garage: nessuna persona è rimasta ferita.

I pompieri arrivati da Treviso e Castelfranco Veneto con 2 autopompe, 2 autobotti e 12 operatori, hanno iniziato subito le operazioni di spegnimento, riuscendo ad evitare un incendio generalizzato a tutta l'ampia rimessa. Nel rogo è andata bruciata un'auto che si trovava ancora all'interno della struttura. Le operazioni di bonifica sono andate avanti fino a sera inoltrata insieme al sopralluogo delle forze dell'ordine per determinare le cause all'origine delle fiamme.