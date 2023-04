Colonna di fumo nero nella zona di Giavera del Montello, paura tra i residenti

Un incendio si sta sviluppando in questi minuti nella zona di Giavera del Montello, in via San Rocco 221. Per ora ignoto il luogo esatto in cui sta avvenendo il rogo. La nube nera è visibile da buona parte della provincia. I vigili del fuoco, bersagliati di telefonate, stanno tentando di accertare quale sia il luogo in cui si è verificato l'incendio che potrebbe riguardare materiale plastico.

