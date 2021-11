Principio d'incendio in un laboratorio chimico: devono intervenire i vigili del fuoco

Momenti di tensione ieri sera in via Majorana a Ponzano Veneto per un principio di incendio che ha improvvisamente interessato la sede del laboratorio chimico Consulab. Visto il rischio che possibili sostanze nocive potessero andare a fuoco, sul posto si sono subito portati i carabinieri ed i vigili del fuoco con diverse squadre, compresi gli uomini del Nucleo Ncbr. Fortunatamente il pronto intervento dei pompieri trevigiani ha permesso che le fiamme non si propagassero oltre, limitando così veramente al minimo i danni, sollevando in tal modo gli animi dei residenti preoccupati per la possibilità che l'aria fosse stata inquinata. Ancora poco chiare, comunque, le cause di innesco del rogo.