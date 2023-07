/ Via Montello

Lavatrice prende fuoco, locale lavanderia devastato dalle fiamme

Incendio in casa, sabato mattina, in Via Montello a Riese Pio X: sul posto i vigili del fuoco di Castelfranco Veneto che sono riusciti a evitare che le fiamme si propagassero in tutta l'abitazione. Nessuna persona è rimasta ferita