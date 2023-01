Incendio nella notte, legnaia distrutta dalle fiamme: danni ingentissimi

Nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 gennaio i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Viei a Borso del Grappa per l'incendio di un edificio annesso ad un'abitazione adibita a ricovero attrezzi agricoli e legnaia: nessuna persona è rimasta ferita nel rogo.

I pompieri accorsi da Montebelluna, Treviso, da Asolo con i volontari e da Bassano del Grappa con tre autopompe, tre autobotti l’autoscala e 17 operatori, hanno spento le fiamme, evitando il coinvolgimento dell’abitazione, subito evacuata. Le fiamme, divampate verso le due di notte, hanno bruciato tutto il materiale messo a deposito e il tetto in legno della struttura. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Ancora in fase di ultimazione le operazioni di bonifica da parte delle squadre.