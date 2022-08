Incendio in un negozio di ortofrutta: tre persone intossicate

Due incendi a distanza di pochi minuti nel primo pomeriggio di domenica 14 agosto: il più grave è divampato verso le 14.30 in Via San Pio X a Castelfranco Veneto, all'interno di un negozio di ortofrutta. Le cause del rogo sono in corso di accertamento: tre i feriti intossicati, tutti residenti negli appartamenti al primo piano, sopra il negozio. Uno di loro è stato raggiunto da alcuni vetri esplosi a causa dell'incendio ed è stato soccorso dal personale del Suem 118. Nessun danno, invece, per il negozio di alimentari situato di fianco all'ortofrutta. I vigili del fuoco di Castelfranco Veneto sono intervenuti sul posto con un'autopompa ed un'autobotte.

Pochi minuti più tardi un secondo rogo ha mandato in fumo un'intera catasta di legna a Resana, nelle vicinanze di un ricovero per mezzi agricoli che rischiavano di essere raggiunti dale fiamme. I pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area e i mezzi agricoli. Nessuna persona è rimasta ferita nei due roghi.