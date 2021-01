Ospedale di Conegliano, principio d'incendio in Geriatria

Principio d’incendio domenica mattina all’ospedale di Conegliano. L’allarme è scattato verso le 9.30 in una stanza di degenza dell’Unità Operativa di Geriatria per del fumo proveniente dal controsoffitto. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili dl fuoco (con tre mezzi e nove operatori), la Direzione medica, la squadra di emergenza, l'Ufficio tecnico e alcuni manutentori. Fortunatamente è stato sufficiente l’utilizzo dell’estintore per far immediatamente rientrate l’evento e i due pazienti che si trovavano nella stanza sono stati immediatamente trasferiti.

L’analisi tecnica effettuata sul posto (anche tramite l'utilizzo di una termocamera) ha comunque evidenziato che l’origine del principio d’incendio sarebbe riconducibile al malfunzionamento di un alimentatore di una lampada del soffitto che ha generato surriscaldamento nel vano del controsoffitto. “Ringrazio tutti coloro che sono prontamente intervenuti sul posto, per un problema risoltosi fortunatamente senza conseguenze” ha sottolineato il Direttore Generale dell’Ulss 2, Francesco Benazzi. Infine, dopo circa due ore, con il rientro delle squadre in caserma sono riprese le normali attività di reparto.