Fiammata dalla friggitrice, incendio in cucina: pizzeria evacuata

Erano passati solo pochi minuti dall'apertura, i primi ordini stavano arrivando e tutto sembrava pronto per un'altra normale serata in pizzeria quando, dalla cucina, è divampato un incendio che ha costretto clienti e personale ad evacuare in fretta e furia il locale.

Inizio d'anno sfortunato per la pizzeria Infinity a Meduna di Livenza: domenica 2 gennaio, verso le 18.30, un'improvvisa fiammata partita dalla friggitrice ha creato danni ingenti al locale nella frazione di Brische. Con grande sangue freddo i dipendenti sono riusciti a circoscrivere le fiamme da soli prima dell'arrivo dei vigili del fuoco insieme ai carabinieri di Motta di Livenza. Dalle prime ricostruzioni dell'accaduto sembra che il rogo sia legato a cause accidentali. Nessuna persona, fortunatamente, è rimasta ferita ma lo spavento per chi era presente è stato grande.