Incendio alla Pmg Trasporti: un capannone prende fuoco, sul posto i vigili del fuoco

Un ampio rogo si è scatenato nella serata odierna in via Luigi Pastro a Volpago del Montello, nei pressi della rotonda di Camalò. Ad andare in fiamme un capannone dell'azienda Pmg Trasporti che si occupa anche di logistica. Ancora ignote le cause di innesco, ma sul posto stanno operando i vigili del fuoco di Montebelluna, Conegliano, Asolo e Treviso con scala, botte e carro schiuma. Presenti poi anche i carabinieri. Il denso fumo nero che si è sprigionato dal capannone ha reso l'aria quasi irrespirabile in tutta la zona, tanto che l'allarme è subito stato fatto veicolare sui social dove sono già decine le persone che nelle aree limitrofe al rogo stanno avendo fastidi proprio per le conseguenze del fumo sprigionatosi dal capannone. La pioggia battente in questo momento su tutta l'area dovrebbe comunque presto aiutare nel dissolvere le fiamme e l'alacre odore del fumo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.