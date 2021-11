Incendio in Prefettura: edificio evacuato, sul posto i vigili del fuoco

Principio d'incendio lunedì mattina, 15 novembre, negli uffici della Prefettura di Treviso. Tutto il personale dell'edificio, nella centralissima Piazza dei Signori, è stato fatto evacuare per motivi precauzionali.

Dalle prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero partite da una stampante che avrebbe preso fuoco. Alcune risme di carta presenti vicino all'apparecchio avrebbero contribuito ad alimentare il rogo facendo scattare l'allarme all'interno degli uffici. In pochi minuti in Piazza dei Signori sono arrivate cinque squadre di vigili del fuoco che hanno provveduto a transennare l'area, far sgomberare il palazzo e avviare le operazioni di spegnimento. Presenti, in supporto, anche gli agenti della Questura e i carabinieri di Treviso. Diversi passanti si sono fermati incuriositi ad assistere alla scena. Nessuna persona è rimasta ferita.