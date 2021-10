In fiamme un ricovero attrezzi ed un albero: rogo spento dai vigili del fuoco

Momenti di paura oggi verso le ore 15 in via Carducci a Preganziol. Sul posto, in un terreno privato, sono difatti dovuti intervenire congiuntamente i carabinieri di Mogliano Veneto e i vigili del fuoco per spegnere le fiamme che avevano poco prima avvolto un ricovero attrezzi vuoto, un albero e delle sterpaglie. Fortunatamente, vista anche la natura non dolosa dell'incendio, nessuno è rimasto ferito così come si è salvata anche un'abitazione in disuso da 40 anni che si trovava proprio nelle vicinanze del rogo. Nel dettaglio, a causare l'incendio è stato un uomo che, nell'intento di bruciare alcune ramaglie, è stato sorpreso dal forte vento che imperversava in quel momento in zona e che in breve ha portato le faville sul campo scatenando in tal modo le fiamme in tutta l'area intorno.