A fuoco il presepe della chiesa di San Martino: sul posto i vigili del fuoco

Brevi momenti di tensione quelli vissuti stamattina dai fedeli della chiesa di San Martino a Treviso, in Corso del Popolo. Intorno alle ore 9, infatti, i vigili del fuoco sono intervenuti all'interno della struttura religiosa per spegnere alcune fiamme che si erano elevate dal presepe natalizio allestito in chiesa. A scatenare il piccolo rogo, poi visibile anche dall'esterno a causa del fumo che proveniva dallinterno, sarebbe stato un cortocircuito dell'impianto di illuminazione della rappresentazione della natività. Sul caso indaga comunque la Questura di Treviso, intervenuta sul posto con alcune volanti insieme ad una gazzella dei carabinieri.