Incendio nella notte a Preganziol, Primarket devastato dalle fiamme

Imponente incendio nella notte tra sabato 13 e domenica 14 maggio a Preganziol dove, verso l'una di notte, i carabinieri di Treviso sono intervenuti in viale Europa per il rogo divampato all'interno di "Primarket", negozio di abbigliamento, casalinghi ed elettrodomestici.

Le fiamme hanno raggiunto in pochi minuti anche uffici ed esercizi pubblici attigui coinvolgendo l'intero complesso di negozi e attività commerciali, di proprietà di una società della provincia di Venezia. Le operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco sono andate avanti tutta la notte. Sul posto anche i vigili del fuoco per fare luce sulle cause all'origine dell'incendio. Nonostante le fiamme imponenti e l'altissima nube di fumo, nessuna persona è rimasta ferita nell'incendio. Personale Arpav è in loco però per le verifiche ambientali sulla qualità dell'aria.