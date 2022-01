Incendio in un ricovero per attrezzi: le fiamme distruggono tutta la struttura

Verso le 13.30 i vigili del fuoco di Treviso sono intervenuti in via Pastro a Villorba per domare un incendio sviluppatosi in un deposito attrezzi adiacente ad un'abitazione. Purtroppo il ricovero attrezzi è stato completamente distrutto dalle fiamme, ma l'intervento dei pompieri ha comunque permesso di salvare l'abitazione senza registrare feriti.

Intorno alle 18.10, invece, circa i vigili del fuoco di Treviso, con 2 squadre e 2 automezzi, sono intervenuti per un incendio in una autorimessa dove sono state coinvolte dalle fiamme alcune auto in via Priamo Tron.