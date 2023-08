Incendio a Villorba, roulotte abbandonata distrutta dalle fiamme

Nel primo pomeriggio del giorno di Ferragosto, verso le 14.35, in Via Risorgimento a Villorba i vigili del fuoco sono intervenuti insieme ai carabinieri della locale stazione per l'incendio di una roulotte fortunatamente senza nessuna persona all'interno. Le fiamme hanno avvolto in pochi minuti la casa semovente andata distrutta nel rogo. L'incendio è stato spento dai vigili del fuoco e l'allarme è rientrato già nel pomeriggio. Resta però il mistero sulle cause che hanno dato origine alle fiamme: al momento non è esclusa nessuna ipotesi, da quella di un cortocircuito fino alla pista dolosa.