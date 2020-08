Il garage di casa prende fuoco: devono intervenire i vigili del fuoco

Momenti di paura venerdì verso le 13.30 in via Postumia Est a San Biagio di Callalta. Una densa colonna di fumo nero è stata da più parti segnalata tra i campi del paese. A prendere fuoco, per motivi ancora poco chiari, è stato il garage di un'abitazione. Il rogo, però, ha interessato anche dei mezzi agricoli, il tetto soprastante e parte della vicina struttura dove risiedono i proprietari. I danni provocati sono stati ingenti, ma fortunatamente il pronto intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato che l'incendio si propagasse ulteriormente, tanto che nessuna persona è rimasta ferita.

