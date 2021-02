A fuoco il garage di casa, devono intervenire i vigili del fuoco

Tanta paura ma tutto alla fine ha avuto conseguenze meno gravi di quanto immaginato. Nella notte tra sabato e domenica, verso le 3.30, in vicolo del Bus a Santa Lucia di Piave si è difatti scatenato un piccolo incendio nel garage seminterrato di una abitazione. A dare l'allarme la famiglia proprietaria di casa che, dopo aver notato del fumo provenire dalle bocche di lupo del garage, ha subito capito quanto stava succedendo, tanto che in breve tempo hanno portato all'esterno le loro auto così da evitare ulteriori danni. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma le operazioni di spegnimento (effettuate dai vigili del fuoco di Conegliano intervenuti sul posto con due mezzi e due squadre) sono comunque procedute per alcune ore. Ancora ignote le cause di innesco delle fiamme.