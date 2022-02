Principio d'incendio, evacuata la scuola elementare di Villorba

È stata evacuata in via precauzionale, nella mattinata di martedì 22 febbraio, la scuola elementare in Via Solferino a Fontane di Villorba. Tutto è partito da un cortocircuito ad uno dei televisori dell'istituto, avvenuto verso le ore 12.

Il fumo uscito dall'apparecchio in funzione ha fatto scattare l'allarme antincendio: una collaboratrice scolastica del personale Ata è stata la prima ad accorgersi di quanto stava accadendo. In via precauzionale la direzione ha deciso di evacuare l'edificio: 170 gli alunni coinvolti, nessuno di loro è rimasto ferito o intossicato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.

Il commento

«Il personale scolastico è intervenuto subito - spiega il sindaco Francesco Soligo che si è recato sul posto di persona per accertarsi della situazione - i vigili del fuoco hanno verificato l’origine del fumo, che non fosse nocivo e che l’unica causa del problema fosse circoscritta al televisore. Verso le 13 la situazione è tornata alla normalità e gli alunni hanno ripreso la normale attività didattica. Alla fine è stata una prova di evacuazione che ha testato il protocollo anti-incendio dell'istituto» conclude.