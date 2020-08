Scuole elementari, il tetto va a fuoco: nube di fumo dal cantiere

Un incendio di importanti dimensioni è divampato questa mattina, venerdì 14 agosto, alle scuole elementari "Francesco Rismondo" nella frazione" di Faè, a Oderzo. Dalle prime informazioni raccolte, sembra che il rogo sia divampato alle ore 10.50 in Via Comunale di Faè.

Dopo le prime segnalazioni di alcuni automobilisti che avevano notato dalla strada la nube di fumo alzatasi dall'edificio, sul posto sono intervenute ben nove squadre dei vigili del fuoco, attualmente al lavoro per tenere l'incendio sotto controllo. Al momento non si registrano feriti coinvolti nell'incendio. Alla scuola primaria Rismondo erano in corso i lavori proprio di rifacimento del tetto che avrebbero dovuto essere pronti per l'inizio del prossimo anno scolastico. A innescare il rogo sembra essere stato del materiale isolante che ha preso fuoco. Le fiamme hanno iniziato a propagarsi in maniera molto rapida costringendo i vigili del fuoco a un intervento immediato. Oltre alle nove squadre attualmente al lavoro, in rinforzo sono intervenute squadre da Mestre e Pordenone.