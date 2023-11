Incendio nella notte, crolla il tetto di un silos con dentro 900 quintali di cereali

Vigili del fuoco al lavoro tra sabato 18 e domenica 19 novembre per spegnere l'imponente rogo divampato in un'azienda di Via Sant'Anna a Vedelago. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita, sul posto i tecnici di Arpav

Dalle ore 23 di sabato 18 novembre i vigili del fuoco sono al lavoro in Via Sant’Anna a Vedelago per l’incendio di un silos essiccatoio di un impianto di un’azienda di cereali: imponenti le fiamme divampate nella notte ma fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita o coinvolta.

I pompieri, arrivati da Castelfranco Veneto e in rinforzo da Treviso con i volontari di Asolo, hanno operato con due autopompe, tre autobotti, l’autoscala e 15 operatori coordinati dal capo servizio riuscendo a domare e spegnere le fiamme, evitando il coinvolgimento del resto dell’impianto e dell’annesso magazzino. Sul posto anche il personale dell’Arpav per i rilevamenti sulla qualità dell'aria. Sono ora in corso le operazioni di raffreddamento dei 900 quintali di cereali, che si trovano all’interno del silos alto 23 metri di cui è collassato il tetto. Le operazioni dei vigili del fuoco coordinate dal funzionario di guardia, proseguiranno presumibilmente per tutta la giornata di domenica e fino allo svuotamento e messa in sicurezza dei cereali dal silos.