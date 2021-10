Incendio in una stalla di vitelli, intervengono i vigili del fuoco

Erano le 14.28 di sabato 16 ottobre quando le fiamme hanno iniziato a divampare all'interno di una stalla di vitelli in Via De Gasperi a Loria. L'incendio di oggi si aggiunge al grave incidente stradale di ieri mattina in cui 15 vitelli avevano perso la vita lungo la Schiavonesca Marosticana a Montebelluna.

Nel rogo di Loria solo alcuni degli animali presenti all'interno della stalla sarebbero rimasti feriti. Sul posto sono intervenute due squadre di vigili del fuoco da Castelfranco Veneto e l'autobotte da Treviso. Tutte da chiarire, invece, le cause all'origine dell'incendio.