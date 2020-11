Incendio in azienda, divorati dalle fiamme due furgoni e un'auto: si valuta il dolo

Momenti di paura, sabato sera verso le 19.50, in via Callalta a Silea. Al 115, infatti, sono giunte alcune chiamate di residenti preoccupati per delle alte fiamme che si stavano alzando nel cortile dell'azienda Step Lavorazioni Meccaniche srl dove avevano ormai preso fuoco due furgoni e una station-wagon. Sul posto si sono dunque recati immediatamente sia i carabinieri di San Biagio di Callalta e Silea che i vigili del fuoco di Treviso (con due squadre) che per entrare nel piazzale aziendale hanno dovuto persino sfondare un cancello. Fortunatamente il rogo è stato subito contenuto, anche se per domarlo completamente ci sono volute alcune ore, fatto questo che ha impedito di salvare i tre mezzi che sono stati totalmente divorati dalle fiamme. In ogni caso, nessuno è rimasto ferito ma le indagini continuano e permane il riserbo sulle cause scatenanti l'incendio. Sicuramente fondamentali, per capire quanto accaduto, saranno le numerose telecamere di videosorveglianza presenti in zona, ma al momento l'ipotesi maggioritaria è che si possa più trattarsi di un atto doloso rispetto, magari, ad uno sfortunato corto circuito.

