Sterpaglie in fiamme lungo la strada, passanti danno l'allarme ai vigili del fuoco

Lunedì di caldo torrido in Veneto e nella Marca: poco dopo le ore 13 di oggi, in Via Bomben a Morgano, una vasta area di vegetazione a lato strada ha preso fuoco per cause in corso di accertamento. Provvidenziale il passaggio di alcuni ciclisti poco dopo che le sterpaglie avevano iniziato a prendere fuoco. Immediata la chiamata ai vigili del fuoco, arrivati sul posto con un'autobotte da Treviso. Le operazioni di spegnimento si sono chiuse già nel primo pomeriggio, fortunatamente senza nessuna persona coinvolta. L'intervento immediato dei vigili del fuoco ha impedito che l'incendio si propagasse a un'area ancora più ampia.