Incendio nello studio di un pittore, quadri distrutti dalle fiamme

Poco prima delle ore 13 di sabato 14 gennaio i vigili del fuoco sono intervenuti in un’area verde di Via Cal delle Piere a Valdobbiadene per l’incendio di una casetta adibita a laboratorio da un pittore del luogo: nessuna persona è rimasta ferita.

I pompieri, arrivati da Montebelluna con un’autopompa, un’autobotte e cinque operatori, hanno spento le fiamme che hanno bruciato metà della struttura, provocando danni ingenti. Nel rogo molte opere d'arte custodite all'interno dello studio sono andate distrutte. Coinvolte dalle fiamme anche delle bombole ossiacetileniche adoperate dal pittore. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco e dei carabinieri, le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 17.30, dopo la bonifica e messa in sicurezza delle bombole.