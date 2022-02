Incendio di Tarzo, i vigili del fuoco ricoprono con dei teli il tetto dell'abitazione

In seguito all'incendio del tetto di un'abitazione in località Foltran a Tarzo il 10 febbraio scorso, dal primo pomeriggio di oggi i vigili del fuoco di Vittorio Veneto sono tornati sul posto per coprirlo provvisoriamente con dei teli con l'obiettivo di tutelare tutta l'abitazione, anche in vista delle piogge previste per i primi giorni della prossima settimana. L'intervento è stato particolarmente difficoltoso data la stretta via d'accesso all'abitazione e per la precarietà delle travi in legno rimaste coinvolte nell'incendio. Inoltre, l'autoscala non è riuscita ad arrivare all'abitazione e si sono quindi dovute trasportare sul posto le scale di legno con una jeep, anche perché per posizionare i teli ci si deve muovere con cautela sul tetto dato che una parte dello stesso è andata quasi totalmente a fuoco mentre l'altra parte è rimasta danneggiata in modo parziale.