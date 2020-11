Tetto ventilato in fiamme, intervengono i vigili del fuoco

Tetto ventilato in fiamme a Paderno del Grappa: domenica mattina, 29 novembre, tre squadre di vigili del fuoco da Asolo, Castelfranco Veneto e Bassano del Grappa (con l'autoscala da Treviso) sono intervenute in Via Brunelli per un principio d'incendio divampato sul tetto di un'abitazione privata verso le 8.40 del mattino.

Il tempestivo intervento sul posto dei soccorritori ha bloccato sul nanscere il propagarsi delle fiamme che rischiavano di danneggiare l'intera abitazione. Le operazioni di spegnimento sono andate avanti per tutta la mattina. Nessuna persona è rimasta coinvolta nel rogo.