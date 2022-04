Ancora a fuoco la valle della Cornosega: torna in azione l'elicottero antincendio

Il versante meridionale del Monte Grappa, a Borso, è tornato a bruciare nella tarda mattinata odierna dopo che già era stato interessato ieri dalle fiamme. La zona impervia della valle della Cornosega non aiuta però i soccorsi, ma sul posto sono comunque in azione i vigili del fuoco con l'elicottero antincendio (che per l'occasione si rifornisce d'acqua alle piscine di Conca Verde) e i volontari dell’Avab con 12 uomini sul posto. Ancora comunque sconosciute le cause di innesco del rogo boschivo in un'area di 5mila metri quadrati che ha poi interessato anche il sottobosco. Sul caso indagano i carabinieri forestali di Asolo. Al momento si valutano sia le ipotesi di dolo che di un caso fortuito visto che in zona non ci sono abitazioni né l'area sarebbe idonea ad eventuali grigliate di Pasquetta.