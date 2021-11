Rogo improvviso distrugge un'abitazione: sul posto diverse squadre dei pompieri

Verso le 17 di oggi a Vazzola, in via Diaz, per verosimili cause accidentali si è improvvisamente sviluppato un incendio che ha interessato l'intera abitazione in locazione di un operaio 52enne di origini senegalesi. Sul posto sono subito giunti i carabinieri della Compagnia di Conegliano, i vigili del fuoco di Conegliano, Motta di Livenza e Treviso, nonchè personale Enel per la messa in sicurezza della linea elettrica lungo la via. Le fiamme sono state fortunatamente domate ed il rogo ha causato danni non strutturali da quantificare ma nessun ferito.