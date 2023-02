Incendio in Via Filzi, camera da letto distrutta dalle fiamme

Attimi di paura in Via Filzi nella tarda mattinata di sabato 11 febbraio: poco dopo le ore 13, un incendio è divampato nella camera da letto di una palazzina storica dove risiede un'anziana ultraottantenne.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Treviso con tre squadre e l'autoscala con cui hanno raggiunto da fuori la camera da letto che stava andando a fuoco, riuscendo a limitare i danni. Il rogo è partito da un cortocircuito sul comodino della stanza (molto probabilmente una lampada andata a fuoco). Le fiamme rischiavano di propagarsi in tutto l'edificio ma l'intervento tempestivo dei pompieri ha scongiurato il peggio. I danni si sono limitati alla camera, al solaio e alla stanza sottostante.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La proprietaria di casa è stata portata in pronto soccorso con una lieve intossicazione da fumo ma le sue condizioni di salute non sono gravi. Sul posto anche gli agenti della polizia locale di Treviso per gli accertamenti del caso. L'intervento dei vigili del fuoco ha inevitabilmente attirato l'attenzione di passanti e residenti lungo Via Filzi. Le operazioni di spegnimento si sono concluse a pomeriggio inoltrato, poco prima delle ore 16.