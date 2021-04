Il garage di casa prende fuoco: una famiglia finisce in ospedale

Tanta paura domenica verso le ore 15 in via Guizza a Covolo di Pederobba. Un'intera famiglia, infatti, è finita ricoverata in ospedale a Montebelluna a causa dell'inalazione del fumo proveniente dall'incendio che poco prima si era scatenato all'interno del garage di casa. Ancora poco chiare le cause di innesco, ma le fiamme si sono ben presto propagate al tetto e poi alla vicina abitazione. I vigili del fuoco, intervenuti con tre autobotti e un’autogru, hanno dovuto agire a lungo per aver meglio dell'incendio, tanto da dover persino aprire un'apertura sul tetto per permettere la fuoriuscita del fumo. Sul posto anche i carabinieri forestali di Volpago del Montello e Pederobba per tutti i rilievi di rito e per dirigere il traffico della zona. Fortunatamente, nonostante lo spavento e il passaggio al San Valentino, tutti i componenti della famiglia sono ora in buone condizioni di salute.