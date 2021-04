Incendio al terzo piano di una palazzina: 8 intossicati e stabile evacuato

L'allarme è scattato verso le ore 16 in via Pennacchi a Treviso. Tre piani della struttura sono stati dichiarati subito inagibili. Sul posto il Suem 118, i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia

Un incendio è improvvisamente divampato verso le ore 16 di oggi in una palazzina di via Pennacchi a Treviso. Le fiamme, secondo una prima ricostruzione, sarebbero partite da un appartamento al terzo piano della struttura per poi diffondersi presto anche ai piani superiori. Ancora poco chiare le cause di innesco del rogo, ma sul posto sono giunte immediatamente due squadre dei vigili del fuoco con l'autoscala, alcune ambulanze, i carabinieri e la polizia.

Fortunatamente, il tempestivo intervento dei soccorsi ha permesso di limitare i danni sia all'immobile (solo tre i piani al momento rimasti inagibii) che, soprattutto, alle persone coinvolte, tanto che in definitiva sono rimasti lievemente intossicati 8 inquilini, compresa una disabile allettata che si trovava al secondo piano. Sul luogo del rogo si è poi presentata anche l'Amministrazione condominiale Tamburi che ha seguito in diretta le operazioni di messa in sicurezza di tutta la struttura, la quale è stata comunque prontamente evacuata.