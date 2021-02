A fuoco un'abitazione di un 46enne, devono intervenire i vigili del fuoco

Il rogo si è scatenato domenica mattina in via Saccon a Gaiarine. A causa degli importanti danni subiti, la struttura è stata subito dichiarata inagibile

Momenti di paura domenica mattina, verso le 7.30 in via Saccon a Gaiarine, per un incendio che ha interessato l'interno di un'abitazione di un 46enne. Sul posto, per domare le fiamme, sono subito giunti sul posto i vigili del fuoco di Conegliano e i volontari di Gaiarine, oltre ai carabinieri di Codogné. Ancora da capire le cause di innesco del rogo, ma i danni subiti dalla struttura sono stati ingenti e per questo l'immobile è stato dichiarato inagibile. Nessuno è però fortunatamente rimasto ferito.