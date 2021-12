A fuoco un appartamento nella notte, devono intervenire i vigili del fuoco

Nottata impegnativa quella tra sabato e domenica per i vigili del fuoco di Treviso. Intorno alle 00.35 i pompieri sono difatti dovuti intervenire per un incendio sviluppatosi in un appartamento al primo piano di una palazzina in via Zermanesa a Treviso. Fortunatamente il rogo è stato in breve spento e non si registrerebbero feriti. Verso l'1.20, invece, i vigili del fuoco hanno operato in via Bidoggia a Oderzo per un incendio ad un'autovettura all'incrocio con via Fossadelle di Sopra. Anche in questo caso il rapido intervento dei pompieri ha permesso di spegnere in poco tempo le fiamme. Ingenti, comunque, i danni al mezzo.