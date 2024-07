Terremoto tangenti a Venezia, inchiesta partita dalla denuncia dell'ex patron di Maber

A dicembre scorso il sindaco Luigi Brugnaro aveva spiegato gli incontri con il singaporiano Chiat Kwong Ching come legittimi colloqui, nel suo ruolo di amministratore, con un imprenditore interessato a investire sul territorio, in quel caso sul terreno dei Pili. Quella trattativa (poi saltata) è finita nel fascicolo del nucleo polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Venezia, lo stesso che in queste ore ha portato all'arresto dell'assessore alla mobilità Renato Boraso e all'avviso di garanzia allo stesso Brugnaro per l'ipotesi di concorso in corruzione assieme al capo di gabinetto Morris Ceron e al vice Derek Donadini.

Brugnaro, Ceron e Donadini, si legge nel decreto di perquisizione a Donadini, «concordavano con Ching il versamento di un prezzo di 150 milioni di euro in cambio della promessa di far approvare, grazie al loro ruolo all'interno dell'ente comunale, il raddoppio dell'indice di edificabilità sui terreni in questione e l'adozione di tutte le varianti urbanistiche che si sarebbero rese necessarie per l'approvazione del progetto edilizio ad uso anche commerciale e residenziale della volumetria di 348.000 mq che sarebbe stato approntato e presentato do una società di Ching».

C'è poi la vicenda della vendita di Palazzo Papadopoli. Sempre nel decreto è chiarito che Brugnaro, Ceron e Donadini «concordavano con Ching e Luis Lotti (il rappresentante in Italia di Ching, a sua volta indagato, ndr) la cessione dell'immobile comunale Palazzo Poerio Papadopoli al prezzo di oltre 10 milioni di euro, inferiore al valore di 14 milioni, attraverso l'esercizio dei loro poteri amministrativi volti alla riduzione del suo valore di stima e ciò al fine di facilitare le trattative con Ching e Lotti per la cessione del terreni di proprietà del Brugnaro denominati "I Pili". La riduzione del valore dell'immobile è avvenuta effettivamente, attraverso il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio posti in essere da Brugnaro, da Ceron e Donadini, che agivano per conto del primo. In forza di tale riduzione di valore, l'immobile veniva provvisoriamente aggiudicato dalla commissione di gara, alla società Fortune Oxley srl di Ching al prezzo di 10 milioni e 800mila euro e quindi definitivamente aggiudicato stipulando infine il contratto di compravendita».

Di fatto gli elementi raccolti dei finanzieri sembrano convalidare la ricostruzione fatta da Report alla fine dell'anno scorso sulla base dell'esposto presentato dall'imprenditore trevigiano Claudio Vanin, 57enne ex patron della Maber, nell'ottobre del 2021, lo stesso che ha fatto partire le indagini. Brugnaro aveva già replicato sostenendo la legittimità delle proprie azioni e anche oggi, tramite una nota, ha ribadito: «Ho sempre svolto l'incarico di sindaco come un servizio alla comunità. L’ipotesi che io abbia potuto agire sui Pili per portare dei vantaggi in termini di edificabilità e/o varianti urbanistiche è totalmente infondata: quella, come noto, è un’area già edificabile da prima della mia amministrazione e mai ho pensato, né messo in atto, alcuna azione amministrativa per un cambiamento delle cubature. Stessa cosa riguardo la vendita di Palazzo Papadopoli, che mi risulta alienato secondo una procedura trasparente dal punto di vista amministrativo».

L'esposto del 2021 toccava marginalmente l'assessore Boraso, accusato da Vanin di avergli chiesto 73mila euro per la sua Stella Consulting per poter concludere l'affare di Palazzo Papadopoli. È stato però il punto di partenza delle successive indagini della guardia di finanza che hanno portato all'arresto odierno dell'assessore: secondo la procura di Venezia, Boraso si sarebbe «messo a disposizione per anni, in modo continuativo», per ricavare guadagni illeciti truccando appalti pubblici e garantendo autorizzazioni amministrative o varianti edilizie a favore di vari imprenditori: i guadagni sarebbero stati poi giustificati tramite l'emissione di fatture per operazioni inesistenti delle sue società. In questo filone dell'inchiesta è finito in carcere anche l'imprenditore Fabrizio Ormenese, mentre altri sette sono ristretti ai domiciliari (tra questi Alessandra Bolognin, direttrice di Ive, società di gestione immobiliare del Comune di Venezia) e sei sono colpiti da interdizione dall'attività imprenditoriale per 12 mesi.

Il filone trevigiano

Complessivamente sono sei i trevigiani coinvolti nell'inchiesta veneziana. Agli arresti domiciliari sono finiti Marco Rossini, imprenditore 59enne di Mogliano Veneto, titolare di un'azienda di servizi con sede a Venezia, la Open service, Francesco Gislon, 72 anni, residente a Montebelluna ma nativo di Venezia. Quest'ultimo con Carlotta Gislon gestisce una società specializzata in impianti elettrici, la Ma.Fra Gestioni srl. Due piccoli impenditori ovvero Sergio Pizzolato, 73enne di Villorba, e Stefano Pizzolato di Montebelluna, sono stati interdetti per un anno all'esercizio e direzione di imprese e uffici. Ci sono poi i due stretti collaboratori del sindaco Brugnaro: Morris Ceron (originario di Oderzo e residente a Spinea) e Derek Donadini (residente a Mogliano Veneto), il primo capo di gabinetto del Comune, il secondo il suo vice ed ex gestore della società Porta di Venezia.