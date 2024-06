Schianto tra auto e camper sulla Romea: Giovanna e il marito muoiono insieme

C'è anche una vittima trevigiana nel tragico incidente stradale avvenuto domenica pomeriggio, 9 giugno, sulla strada regionale Romea, nel comune di Codevigo: la 76enne Giovanna Buso, originaria di Cessalto ma residente a San Donà di Piave, ha perso la vita nello scontro frontale tra l'auto che stava guidando e un camper con al volante un turista tedesco. Nell'impatto è morto sul colpo anche il marito della signora Giovanna, Ignazio Bertani, 81 anni. Ferita la badante della coppia che si trovava in auto con loro dopo una trasferta a Rimini nel weekend.

L'incidente

Lo schianto è avvenuto intorno alle ore 15.30: stando alle prime ricostruzioni la Citroen C4 con a bordo i due coniugi avrebbe invaso la corsia opposta (da capire se per un sorpasso azzardato o per un malore improvviso) dove stava transitando il camper. L’impatto è stato tanto inevitabile quanto violento: Ignazio Bertani, seduto sul sedile passeggero, ha perso la vita sul colpo mentre la moglie al volante è deceduta durante il trasporto in ospedale con l'elisoccorso. Gravemente ferito il guidatore del camper, un turista tedesco trasportato a sua volta in ospedale a Padova. Il tratto di strada interessato dall’incidente è rimasto a lungo chiuso per consentire alle forze dell’ordine di compiere i rilievi del caso.

Giovanna e Ignazio avevano dedicato le loro vite al volontariato, entrambi da giovani avevano fatto parte degli Scout: la 76enne nata a Cessalto aveva lavorato per anni come estetista a Oderzo e Pordenone. A San Donà di Piave, dove viveva, aveva gestito il centro estetica "Vitality", davanti alla stazione delle corriere. Il signor Ignazio era invece geometra e aveva insegnato per anni matematica, fisica e disegno tecnico all'istituto professionale Don Bosco. Negli ultimi tempi l'81enne aveva iniziato a soffrire di Alzherimer ma Giovanna era sempre stata vicina al marito, diventando presidente dell'associazione di volontariato "CondiVivendo", attiva nel Basso Piave con progetti di prevenzione e sostegno alla rete familiare. Lo scorso weekend erano andati a Rimini per prendere parte al progetto "Sente-mente vacanza", un'esperienza che Giovanna voleva riproporre nel Sandonatese per le famiglie con persone affette da Alzheimer o da altre forme di disabilità. Il viaggio di ritorno è stato purtroppo fatale ad entrambi. La data dei funerali verrà fissata nelle prossime ore.