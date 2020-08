Coltello gli scivola mentre lavora: 34enne ferito all'addome

Ha rischiato di ferirsi seriamente un uomo di 34 anni originario della Romania che lunedì pomeriggio, 10 agosto, verso le 16.10, in via del Macello 9 a Cittadella, all'interno della società agricola cooperativa Azove che si occupa di macellazione di carni. si è ferito involontariamente l'addome con un grosso coltello.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il 34enne, H.P., residente a Castello di Godego, lavora per conto della Cooperativa Lavorazione Carni Sas di Camposampiero e nel compiere alcune operazioni si è ferito perdendo molto sangue. Immediatamente soccorso è stato trasportato all'ospedale di Cittadella non in pericolo di vita per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i tecnici dello Spisal per i rilievi.