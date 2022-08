Contarina, operaio precipita durante il turno di lavoro: è gravissimo

Mercoledì mattina, 10 agosto, verso le 12.30, un addetto all’impianto di trattamento del secco non riciclabile di Contarina a Spresiano è stato coinvolto in un grave incidente sul laoro.

Si tratta di F.P. un lavoratore esperto di 58 anni, in forza all’azienda per la gestione dell’impianto fin dall’anno 2000. Per cause ancora in fase di accertamento, è caduto da un’altezza di circa 2 metri e mezzo mentre effettuava una manutenzione ordinaria ad un nastro trasportatore. I soccorsi sono stati tempestivi, grazie all’immediata segnalazione da parte del collega presente al momento dell’accaduto il lavoratore, ferito ma cosciente, è stato trasportato in elisoccorso al Ca’ Foncello di Treviso. Le sue condizioni al momento restano molto gravi.

Il commento dell'azienda

«Siamo vicini al nostro collega e alla sua famiglia, con cui siamo già in contatto. Ci auguriamo di poter ricevere a breve buone notizie e confidiamo che possa riprendersi presto» le parole del direttore generale di Contarina, Michele Rasera.