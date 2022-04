Incidente sul lavoro: 36enne rimane incastrato in un macchinario

Nella mattinata odierna, a Pieve di Soligo presso la ditta Mistral con sede in via Montello, un operaio 36enne, per cause ancora in corso accertamento, è rimasto incastrato in un macchinario procurandosi un pericoloso schiacciamento toracico. Il malcapitato, una volta soccorso sul posto dal Suem 118, è stato poi ricoverato all'ospedale di Conegliano in stato di coscienza e non in pericolo di vita. Sul fatto indaga ora la Stazione carabinieri di Pieve di Soligo e il personale dello SPISAL di Conegliano.